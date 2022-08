Turmas do Arqui promovem discussões e atividades sobre o bicentenário da independência

Ao longo do ano, eventos e iniciativas destacam as celebrações do marco histórico

Os alunos do 5º Ensino Fundamental – Anos Iniciais do Colégio Marista Arquidiocesano estão envolvidos em um projeto, compreendidos pelos componentes de Língua Portuguesa e História, que trazem à memória, com bastante reflexão, o bicentenário da independência do Brasil. As atividades acontecem sob supervisão das professoras Dezirê Grazioli e Adriana Machado.

Nas aulas de Português, os estudantes estão aprendendo sobre o gênero textual videorreportagem e suas principais características: elaboração de manchete, narração do fato escolhido, importância da contribuição de uma entrevista ou análise de gráficos e até opinião do jornalista. Enquanto isso, nas aulas de História, acontece a leitura do livro Dom João Carioca, de autoria da escritora Lilia Moritz Schwarcz. Ao longo do uso do livro, as turmas interpretam e debatem sobre os diferentes pontos de vista da história, os fatos narrados, que mostram o caminho trilhado até a independência do Brasil.

Em 7 de setembro de 1822, o Brasil foi declarado uma nação autônoma. Como conta a história, à época imperador D. Pedro I proclamou a independência às margens do rio Ipiranga. A data será marcada por comemorações e discussões sobre esse importante fato histórico. Uma das ações mais destacadas será a vinda do coração de D. Pedro I que virá até ao Brasil para ser exibido nas comemorações.

“O resultado do projeto mostra a aprendizagem dos alunos, que produziram a videorreportagem de forma individual, pensando no enredo da notícia, fazendo a edição do vídeo, exercitando a criatividade e o senso crítico sobre a independência do nosso país”, afirma a coordenadora do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Lilian Gramorelli.