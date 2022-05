Tradicional festa junina do Arquidiocesano está de volta

Festejo acontece no dia 11 de junho e é aberto ao público

Comidas típicas, quadrilha, som de qualidade e clima familiar. Depois de três anos sem ser realizada, devido a pandemia da Covid-19, a tradicional festa junina do Colégio Marista Arquidiocesano está marcada para o dia 11 de junho (sábado), das 10h às 19h.

A criançada poderá entreter-se com as mais diversas barracas, entre elas: pescaria, boca do palhaço, chute a gol, galinha na panela, basquete, dados, bola na lata, roleta, canaleta, pá pum, argola, tiro ao alvo, dados mágicos, rabo do burro, parque de brinquedos infláveis, desafios juninos e muito mais.

Jovens e adultos também serão contemplados na ocasião. Poderão degustar quitutes clássicos – e doces mais contemporâneos, como pipocas gourmet e bolo de pote. O evento também contará com música ao vivo. Uma banda irá tocar vários estilos musicais.

Para os interessados, o valor do ingresso antecipado é de R$ 28 e R$ 35 no dia do evento. O Marista Arquidiocesano fica localizado à Rua Loefgreen, n° 1048, na Vila Mariana.

Serviço:

Festa Junina do Colégio Marista Arquidiocesano

Data: 11 de junho de 2022

Horário: das 10h às 19h.

Valor do convite: R$ 28 (antecipado) e R$ 35 (no dia do evento).

Local: Rua Loefgreen, n° 1048, Vila Mariana, São Paulo/SP.