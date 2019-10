Solidariedade e apoio a moradores em situação de rua de São Paulo

Com apoio de ONG, alunos do Marista Arquidiocesano se unem para produzir e distribuir lanches em bairros da capital

Em parceria com a ONG A Gente Ajuda – que presta auxílio a moradores de rua da cidade de São Paulo (SP) – por volta de 30 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Arquidiocesano, localizado na capital paulista, se uniram para produzir lanches e levar para moradores pela cidade. A ação ocorreu no dia 1º de outubro e contou também com a participação de alguns pais de alunos.

“A atividade visa potencializar o espírito comunitário e a solidariedade transformadora, transportando ações de voluntariado para fora ‘dos muros’ do Colégio”, avalia a coordenadora do Ensino Fundamental Anos Iniciais, Lilian Gramorelli.

A atividade interdisciplinar faz parte do Projeto de Intervenção Social (PIS) do Colégio, uma prática pedagógica Marista que promove o diálogo, permitindo entender as necessidades humanas e sociais, questioná-las e traçar caminhos para enfrentar as problematizações contemporâneas.

O site da ONG é https://www.agenteajuda.org.br/