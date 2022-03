Semana de Arte Moderna: Arqui faz levantamento das principais programações da capital paulista

Atividades de lazer cultural envolvem as principais instituições artísticas da cidade

Alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais do Colégio Marista Arquidiocesano fizeram um levantamento detalhado com as principais atividades que serão realizadas em São Paulo (SP), envolvendo a Semana de Arte Moderna, que completa 100 anos em 2022.

A agenda destaca desde exposições, ciclo de concertos, atividades virtuais, entre outras, promovidas por diversas instituições, tais como a Pinacoteca, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o Museu de Arte Moderna (MAM), o Memorial da América Latina e muitas outras.

“Existem várias opções de lazer cultural na cidade de São Paulo com a temática do centenário da Semana de Arte Moderna. É uma excelente oportunidade para o público mergulhar e conhecer detalhes sobre esse marco da história brasileira”, afirma a coordenadora pedagógica do Colégio Marista Arquidiocesano, Lilian Gramorelli.

A partir deste fevereiro de 2022, o Arquidiocesano celebra o centenário do evento considerado o mais importante da cultura brasileira.

A ênfase na comemoração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna pelo Arquidiocesano deve-se também pelo desenvolvimento de um projeto de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, que trabalhará com as diferentes práticas de linguagens: oralidade, produção de texto, leitura e análise linguística (indicadas na Base Nacional Comum Curricular – BNCC).

A indicação de lazer cultural para as famílias, e possíveis visitações, auxiliarão no desenvolvimento do projeto de Língua Portuguesa elaborado no Arquidiocesano. O Colégio está propondo diversas ações sobre o tema, que irão acontecer até o mês de novembro.

Conheça a programação completa no