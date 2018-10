Saber Cuidar apoia o Professor Cesar em Maratona Aquática

O Programa Saber Cuidar apoia a Maratona Aquática 14 Bis Bertioga – Santos, da qual o Professor de Ciências, César Gustavo Serafim Lisboa, participará em 1° de dezembro. Trata-se de uma prova de ultramaratona de 24 quilômetros a nado, sendo a maior competição do Brasil de longa distância.

“Mais de 300 atletas participam da maratona. Essa é uma prova extremamente tradicional, em que o ponto de partida é a Praia do Forte, em Bertioga, e o ponto de chegada é a base aérea de Santos, ou seja, o trajeto vai do litoral Norte ao litoral Sul”, afirmou o Professor César.

A preparação para a 14 Bis Bertioga – Santos é extremamente complexa, pois são 8 horas de prova. Cada participante tem que ter um apoio que pode ser um caiaque ou um stand up.

O Colégio Marista Arquidiocesano auxilia no projeto que o Professor Cesar participa por meio do Programa Saber Cuidar. O programa tem como preocupação promover melhorias na qualidade de vida de seus colaboradores e iniciativas como essa corroboram essa prática.

“De um tempo para cá, o Projeto Saber Cuidar tem ganhado força no colégio, para além da reciclagem e da composteira. A questão ambiental é apenas uma das ramificações dele, o mesmo envolve a saúde do colaborador”, acrescentou César.

Diversos colaboradores do Arqui estão envolvidos na maratona. O Professor Darlan Crisante de Almeida, técnico de Natação do Arqui, elaborou um treino para a maratona aquática, o Professor de Musculação, Ângelo Viana de Lima, preparou um treino especial de musculação, principalmente com exercícios para a região lombar, a Tatiana, nutricionista da Cantina Calu, do Arqui, criou um cardápio especial para César, levando em conta, inclusive, a alimentação mais adequada para o dia da prova. A papelaria Pamaris ajuda com patrocínio. Tudo isso graças ao apoio da Direção do Marista Arquidiocesano.

“É bastante significativo contar com o apoio do departamento pedagógico, do NAC (Núcleo de Atividades Complementares), do Arqui Fitness, de pai de alunos, da papelaria e da Direção”, disse o Educador Marista.

“Quem sabe, pelo exemplo, não podemos criar uma equipe de maratonistas aquáticos por aqui”, finalizou.