Projeto visa o fortalecimento da saúde emocional de crianças

Colégio Marista Arquidiocesano dá início ao Projeto Interioridade, que desenvolve as habilidades socioemocionais desde a infância

A verdadeira transformação que se espera para o mundo deve começar de dentro para fora. E se inicia, principalmente, com as novas gerações. Porém, como auxiliar crianças a se conhecer, reconhecer seu lugar no mundo e ter equilíbrio emocional para lidar com as adversidades da vida?

O Colégio Marista Arquidiocesano lança o Interioridade, um projeto que desenvolve habilidades emocionais e sociais por meio de vivências e reflexões sobre o autoconhecimento na infância, promovendo o exercício da empatia, diálogo para a resolução de conflitos e a entender-se para poder lidar com o que se sente, com o que se faz, com os desafios que se impõe, acolhendo melhor a si e aos outros.

O projeto estimula o pensamento criativo, a consciência corporal e o equilíbrio emocional do aluno, trabalhando práticas de autoconhecimento e autocuidado com os pequenos da Educação Infantil. É proposto um processo de acompanhamento dos estudantes para possibilitar com que cheguem à sua dimensão mais profunda e encontrem o que dá sentido à sua vida.

“O projeto busca desenvolver as habilidades socioemocionais, a capacidade de se reconhecer e se relacionar a partir do equilíbrio pessoal. Seu maior propósito é formar crianças seguras de si, com amor-próprio e autonomia para atuar de forma empática com o outro e consigo mesmas”, ressalta a coordenadora de Educação Infantil, Márcia Sayoko Nanaka.

“Valores como empatia, gratidão e aceitação também são debatidos em grupo pelo projeto que estará na grade curricular dos estudantes. Práticas de respiração, meditação e autoconhecimento fazem parte do projeto. E como as aulas acontecem em casa, por vezes os familiares também são convidados a participar com os alunos, estreitando relações”, explica a coordenadora.

O assunto vem ganhando espaço na rotina dos alunos, permeado pelas interações das crianças entre si e com os adultos, pois, na pandemia, as atividades podem ser vivenciadas em família. As práticas estão apoiadas na pedagogia Marista e na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), documento que estabelece os direitos de aprendizagem e desenvolvimento.

“O autoconhecimento é fundamental para que as crianças consigam traçar seu projeto de vida e ter objetivos relevantes para alcançar. É uma proposta pedagógica que abre caminho para o centro do coração humano, o centro do indivíduo, educando sua dimensão interior”, destaca Márcia.