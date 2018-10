Passeio ciclístico, aquecimento para o Órbitas Urbanas

Iniciativa defende o uso da bicicleta como meio de transporte, a integração e o lazer entre os grupos

O passeio ciclístico Marista Órbitas Urbanas, iniciativa de um grupo de professores da 2ª série do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano, sob coordenação do Prof. Paulo Mendes, junto ao Instituto Cicloativo do Brasil e parceria do Bradesco Conviva, aconteceu no último sábado, dia 13 de outubro.

“Nosso objetivo foi proporcionar aos alunos a experiência de utilização de um serviço público (as ciclofaixas de lazer) e uma vivência na cidade de São Paulo, tendo a bicicleta como meio de transporte. Para isso, convidamos todos os alunos do Ensino Médio e suas respectivas famílias a participarem conosco desta atividade. Mesmo com a possibilidade de chuva, tivemos 50 alunos participando voluntariamente do evento”, afirmou o professor Paulo.

O passeio promoveu a integração do grupo e chamou a atenção para diversos aspectos da dinâmica urbana como a questão da mobilidade, do uso coletivo do espaço público, da utilização compartilhada das ciclofaixas e, sobretudo, de uma vivência em grupo na cidade em que moramos.

“Por tudo isso, consideramos o passeio ciclístico como um aquecimento para o Órbitas Urbanas, que completou sua 8ª edição e consolida-se como um projeto extremamente importante para o protagonismo dos alunos na construção do seu conhecimento sobre a cidade, sua realidade e seus desafios”, acrescentou Paulo Mendes, exemplo por seu empenho pessoal e militância em relação às bicicletas como meio de transporte em nossa metrópole.

Vale ressaltar a importância que as parcerias assumem no passeio. O Colégio Marista Arquidiocesano agradece o apoio do Bradesco e do Instituto Cicloativo.