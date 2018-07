Os ganhos de se fazer intercâmbio nas férias escolares

Por Alan Dantas Leonardo, Coordenador do Marista Idiomas do Colégio Marista Arquidiocesano

As férias escolares chegam e os pais buscam as melhores opções para que seus filhos continuem desenvolvendo-se, aprendendo e vivenciando experiências enriquecedores que agreguem conhecimento e também lazer aos estudantes. Em resposta à esta questão, o intercâmbio, nas férias escolares, revela-se uma opção atraente com propostas variadas para viajar e conhecer outros lugares. Aos estudantes, isso significa desfrutar do tempo de férias sem o compromisso das aulas regulares e, mais ainda, fazer novos amigos. Por que não aventurar-se em tudo isto, conhecer uma cultura nova e ainda praticar a língua inglesa? Uma vivência internacional, de curta duração, que tenha o objetivo de aprimorar o aprendizado do idioma, pode oferecer destinos incríveis como Canadá ou Irlanda, entre outros, cada qual com características peculiares.

Um intercâmbio nas férias escolares deve primar pela combinação balanceada entre ganho linguístico e oficinas culturais com temas variados que abordem artes, teatro, música e aptidões diversificadas; oficinas práticas de ciências e informática; contemplar a prática de esportes; incursões em empresas no exterior, fomentando o interesse dos estudantes por uma possível profissão no futuro; oferecer passeios para conhecer várias atrações turísticas, como museus e parques; atividades propostas ao ar livre, oferecidos em Centros de Treinamento de Liderança e, sobretudo, trazer muita diversão aos participantes. Dependendo do destino escolhido, alguns intercâmbios incluem, até mesmo, tour de compras em sua programação.

Como vimos acima, são diversas atividades que podem ser escolhidas em poucas semanas de férias disponíveis. Assim, os programas de intercâmbio nas férias fazem escolhas e privilegiam algumas destas atividades em detrimento de outras. Então, como escolher o intercâmbio nas férias ideal a cada perfil de estudante? Analisemos algumas opções para encontrar a vivência internacional com excelência. Neste ponto, convém citar dois tipos possíveis de acomodação, em intercâmbio, nas férias: boarding schools e homestay. No primeiro caso, boarding schools, os estudantes dormem nas dependências do próprio colégio. Em geral, são programas com cuidados totais que atendem aos estudantes com monitoria especializada e supervisão mais intensa, proporcionando aos estudantes maior comodidade e acompanhamento. Já, em homestay, a experiência de imersão na língua estrangeira é mais autêntica e os estudantes são inseridos no convívio de famílias nativas com maior imersão na cultura e costumes locais.

Seja qual for a escolha da acomodação, cabe ressaltar os ganhos dessa vivência internacional e o impacto positivo que traz. Estudantes, que participam de intercâmbio nas férias escolares, vivenciam outra cultura e aprimoram seus conhecimentos na língua estrangeira, fazem novos amigos e aumentam potencialmente seu networking em âmbito internacional, uma vez que os estudantes brasileiros estarão em contato com estudantes de diferentes nacionalidades. Esta é uma vantagem enorme neste século da informação. Permitam-me, aqui, acrescentar algo que não parece tão visível, a princípio, mas creio ser relevante ressaltar também. O amadurecimento e crescimento pessoal dos intercambistas, potencializado em algumas semanas de férias. Nestas vivências internacionais, os estudantes aprendem a respeitar o espaço do outro, passam a negociar com colegas de quarto e famílias estrangeiras e a conviver com estudantes de diferentes nacionalidades. Isto implica respeito mútuo, tolerância, compreensão, entre outros valores, nesta troca.

Como educador, penso que é uma das melhores formas de aprender uma língua estrangeira, em situações reais no país da língua-alvo. Uma vivência internacional genuína, imersiva e intensa que fortaleça os conhecimentos dos estudantes na língua estrangeira e propicie um aprendizado mais fundamentado.