Onde o conhecimento da Matemática é disseminado

O Colégio Marista Arquidiocesano incentiva seus estudantes na participação em Olimpíadas de Conhecimento e, seguindo esta orientação, alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio participaram da 14ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

O Arqui obteve 3 medalhas de prata e 6 menções honrosas. Lucas Moreno Pais (7° ano), Bruno Fernandes Iorio (9° ano) e Leonardo Barroso Mantegazza (9° ano) levaram a prata.

Nicolas Asakura Huang (9° ano), Gabriela Albuquerque (6° ano), Carlos Henrique Meyer (9°ano), Thiago Yukio Sikusawa (1° ano – Ensino Médio), Julia Machado (7° ano) e Ricardo Mastandrea (2° ano – Ensino Médio) receberam menção honrosa.

“Diante dos milhões de estudantes que participaram e, principalmente, dos 38 mil alunos das escolas particulares que fizeram a prova final, sobretudo, considerando o índice de premiação com medalhas em torno de 2,5%, nossos alunos estão de parabéns”, afirmou o Professor de Matemática, Sandro Kuriyama.

Curiosidade: o aluno Bruno Fernandes Iorio, medalha de prata na OBMEP, tem obtido resultados surpreendentes, tais como: medalha de ouro na Canguru de Matemática Brasil (Internacional), medalha de bronze na Olimpíada Paulista de Matemática (Estadual), medalha de prata na OBMEP (Nacional) e medalha de ouro de Astronomia (Nacional). Além das medalhas, Bruno está esperando pelo resultado da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM).

Preparação prévia faz toda a diferença

O Marista Arquidiocesano conta com curso avançado de Matemática, conduzido pelos Professores Sandro Kuriyama e Patrick Lima, os alunos maristas premiados nesta e em outras olimpíadas fazem parte deste curso.

Sobre a Olimpíada

Com o objetivo de estimular o estudo da Matemática e promover a inclusão acadêmica por meio do conhecimento, o evento é realizado pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), pelo Ministério da Educação (MEC), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).

A OBMEP tem três níveis de competição: nível 1, que contempla alunos do 6º e 7º ano; nível 2, que contempla o 8° e 9° ano e nível 3, que abarca o Ensino Médio.

Em relação à premiação, há medalhas de ouro, prata, bronze e menção honrosa. Há separação de premiação entre instituições de ensino privadas e públicas. Cerca de 18 milhões de estudantes de 54. 498 escolas participaram da Olimpíada.