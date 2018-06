Nossos feras da Matemática

Este é o segundo ano em que o Colégio Marista Arquidiocesano participa do Concurso Canguru, competição internacional de Matemática que contempla a Educação Básica. No ano passado, o Arquidiocesano participou com o Ensino Fundamental I e, recentemente, houve a participação também do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio.

“O Concurso Canguru é democrático, contempla escolas públicas e particulares, tem fase única e é aplicada no próprio colégio. A prova começa com um nível mais básico e avança em termos de desafio. Há vários ganhos pedagógicos ao participar de competições como essa, a prova consegue atender todos os níveis de conhecimento dentro da matemática, a atividade é uma oportunidade de quebrar a rotina da escola, podemos trabalhar com o lúdico e o concreto concomitantemente, além de motivar os alunos a estudarem mais a disciplina”, afirmou Patrick Lima, Coordenador de Matemática da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.

Na edição desse ano, o Colégio Marista Arquidiocesano contou com a participação de 800 alunos (contemplando 700 alunos do Ensino Fundamental I e 100 alunos do Ensino Fundamental II e Médio) e ganhou 142 medalhas (considerando quatro categorias de medalhas: ouro, prata, bronze e mérito). “Tivemos 20 medalhas de ouro, 28 de prata, 49 de bronze e 45 de mérito”, especificou Patrick.

Cultura de Olimpíada já consolidada

O Marista Arquidiocesano já tem uma cultura de Olimpíada consolidada, inclusive, há um curso preparatório gratuito para tal evento. Trata-se do curso avançado de matemática (CAM), destinado, no contraturno, a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II a 3ª série do Médio. O CAM é coordenado pelo Professor Eduardo de Oliveira e liderado pelos professores Patrick Lima e Sandro Kuriyama.

Partindo para uma análise dos premiados, constata-se que os alunos que participaram do Curso Avançado de Matemática (CAM) tiveram boa performance no Canguru. Tratando dos alunos dos 7º e 8º anos, 50% dos alunos premiados participaram do CAM 2017. Já, considerando os alunos do 9º ano, 80% dos alunos premiados participaram do CAM 2017. No espectro do Ensino Médio (1ª e 2ª Séries), 43% dos alunos premiados participaram do CAM 2017.