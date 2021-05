No dia do vestibulando, cinco dicas para manter a rotina de estudos

Especialista do Colégio Marista Arquidiocesano explica como garantir o aprendizado no ensino híbrido

Em 24 de maio, comemora-se o dia do vestibulando. A palavra “vestíbulo” vem do latim vestibulum, que significa “entrada”. Por isso, os exames que antecediam o ingresso nos cursos superiores foram chamados de “vestibulares”.

Antigamente, a palavra era usada como adjetivo, e servia para qualificar o substantivo “exame”. Com o tempo, a expressão foi se tornando mais simples, dando origem a “vestibular”, para designar especificamente essas provas.

O tempo passou, as designações foram se transformando, porém, manter uma rotina de estudos continua sendo desafiador, principalmente em um período de distanciamento social.

Esse hábito é essencial para garantir o bom andamento do aprendizado, especialmente para quem concluiu ou está concluindo o Ensino Médio e tem pela frente uma série de vestibulares.

De acordo com o coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano, Dionei Andreatta, para um bom aprendizado nas aulas remotas, via internet, é necessário que o estudante se prepare com determinação e organização. “Além de manter uma rotina de estudos e escolher um local adequado para se manter concentrado, onde não haja barulho e nem distrações, é importante o aluno estar bem fisicamente e emocionalmente”, explica.

Para o professor, é fundamental que os estudantes se mantenham ativos, buscando informações com os professores e acompanhando as videoaulas e todo o material que está sendo disponibilizado online ou em sala de aula.

Cinco dicas de como se organizar para estudar em casa: