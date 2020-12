Natal de luz no Colégio Marista Arquidiocesano

Novidades às vésperas do Natal na capital

No dia 05 de dezembro (sábado), às 19h30, o Colégio Marista Arquidiocesano inicia a visitação do público ao presépio mecanizado que representa a Sagrada Família.

Além do presépio, o Arquidiocesano enfeita a sua fachada neoclássica com cascatas iluminadas, estrela e adornos. A novidade deste ano será um túnel de luzes no térreo, que representa a esperança pelo ano novo que se inicia. O evento será aberto ao público, seguindo os protocolos de segurança e de saúde, além de ser gratuito.

“Reciclamos vários materiais, como as guirlandas, arcos, estrelas e preparamos de novos laços iluminados com 90000 lâmpadas de led”, afirma o gerente do Colégio Marista Arquidiocesano, Marcus Vinicius de Souza.

Este ano, a decoração de Natal contempla mais de 150000 lâmpadas de led, que são renovadas ano após ano.

“Já são mais de 30 anos fazendo parte do roteiro do Natal paulistano”, finaliza.

Serviço:

Visita (gratuita) da celebração do Natal do Colégio Marista Arquidiocesano

Local: Rua Domingos de Morais, nº2565, Vila Mariana, São Paulo (SP)

Período de visitação: de 05 de dezembro de 2020 a 03 de janeiro de 2021

Horário de visitação: das 19h30 até as 21h30

Importante: nos dias 24 e 31 de dezembro haverá somente a iluminação da fachada