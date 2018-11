Natal de luz no Arquidiocesano

Novidades às vésperas do Natal. No dia 9 de dezembro, o Colégio Marista Arquidiocesano, um dos mais tradicionais de São Paulo, inicia a visitação ao presépio que representa a Sagrada Família. O Pátio Central terá uma vibrante iluminação e música para celebrarmos as festas de final de ano.

A banda musical, composta por ex-alunos do colégio, fará parte do festejo. A apresentação será realizada em frente à Gruta Nossa Senhora de Lurdes, no Pátio Central, onde ficará o presépio. “Tocaremos um repertório de natal para abrilhantar a celebração”, afirmou Cesar Patti, integrante da banda e um dos responsáveis pelo retorno do conjunto musical.

A abertura, concerto musical e visitação ao presépio está marcada para o dia 9 de dezembro (domingo), a partir das 21h, após a missa dominical. Este evento será aberto ao público e gratuito.

São mais de 30 anos fazendo parte do roteiro do Natal paulistano. Portanto, não deixe de passar pela Avenida Domingos de Morais, 2.565, na Vila Mariana. O horário da iluminação no dia 9 de dezembro vai das 21h até as 23h e nos demais dias das 20h até as 23h.

Informações gerais:

Visita (gratuita) de Celebração do Natal do Colégio Marista Arquidiocesano.

Local: Rua Domingos de Morais, 2565, Vila Mariana.

Período e horário de visitação: de 9 de dezembro a 6 de janeiro de 2019; no dia 9/12, das 21h até as 23h; nos demais dias, das 20h até as 23h.