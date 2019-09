Mostra Cultural 2019: Potencial e compromisso

Atividade desenvolve os objetivos da Agenda 2030, plano de ação que reúne objetivos para transformar o mundo e incentivar a adoção de práticas sustentáveis

O Colégio Marista Arquidiocesano realizou no último sábado, 21 de setembro, a Mostra Cultural 2019. A atividade revelou o potencial de seus estudantes e o compromisso de cada educador Marista. Na ocasião, em clima de festa, os estudantes, de forma acolhedora e consistente, apresentaram seus trabalhos, surpreenderam e emocionaram familiares e amigos, aproximaram a comunidade do cotidiano escolar, revelando, por meio do protagonismo, a identidade Marista.

A partir do trabalho interdisciplinar realizado no Projeto de Intervenção Social (Ensino Fundamental – Anos Iniciais) e no Projeto de Intervenção Científico Social (Ensino Fundamental – Anos Finais) os estudantes identificaram, entre os objetivos da Agenda 2030 (promovida pela Organização das Nações Unidas – ONU), alguns temas para aprofundamento. Nesse percurso, potencializaram o desenvolvimento de habilidades fundamentais como: solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, orientação de serviço. De forma especial, comunicaram sua “leitura de mundo”, com sensibilidade, senso de corresponsabilidade e engajamento.

O resultado desse desenvolvimento ficou evidente: aprendizagem significativa e satisfação resumem a atividade.

Para os educadores é uma alegria celebrar o sucesso do trabalho pedagógico realizado junto com as famílias, pois reforça a parceria e a missão em comum: educar para a construção de uma sociedade sustentável e, consequentemente, mais justa, igualitária e ética.