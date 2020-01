Missão Solidária: Alunos do Arquidiocesano participam como voluntários em ações na Zona Leste

Durante a semana eles participaram de formações e atividades que fortalecem a educação para solidariedade

Entre os dias 19 e 25 de janeiro, a cidade de São Paulo recebeu a 15º Missão Solidária Marista (MSM). Organizada pela Rede Marista de Colégios e pelo Marista Escolas Sociais, a jornada de voluntariado promoveu ações, oficinas e revitalização de espaços da Zona Leste de São Paulo. O objetivo foi de fomentar a sensibilidade solidária e a troca de experiências.

Desde 2005, o Grupo Marista já realizou missões voluntárias em 48 localidades, que contaram com a participação de mais de dois mil jovens. Atualmente, o grupo está presente em alguns desses locais com o Marista Escolas Sociais no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, oferecendo educação gratuita e de qualidade para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Participaram da MSM em São Paulo, os alunos do 3º ano do Ensino Médio do Marista Arquidiocesano: Felipe Alencar Almeida Barros, Felipe Gurgel, Larissa Jorge Vilela, Laura Fernandes Iorio, Letícia Maria de Medeiros Araújo, Lorena Rezende Tavares da Silva, Mariana Araújo Rincon Galves e Pedro José Custódio de Souza Mello.

Educação para solidariedade

Além os alunos de São Paulo, estudantes de Goiânia, Brasília e Ribeirão Preto participaram de atividades que buscam formar e refletir sobre a comunidade. A missão solidária realizou oficinas com o Mulheres do GAU – Grupo de Agricultoras Urbanas, que incentivam o plantio e jardinagem da região. Além disso, os jovens também promoveram oficinas, atividades lúdicas e contação de histórias no Galpão da ZL abertas toda comunidade. Ocorreram também visitas na Casa de Recuperação Guerreiros de Deus e uma atividade em parceria com as famílias já atendidas pela Pastoral da Criança.