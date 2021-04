Matemática estimula alunos a arrecadar cestas básicas para famílias carentes

Estudantes do 6º ano do Colégio Marista Arquidiocesano promovem a campanha “Qual é a potência da solidariedade?”

Como as aulas de Matemática podem ajudar a criar uma corrente de solidariedade? Os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais, do Colégio Marista Arquidiocesano, ao estudarem potenciação, perceberam como a aplicação de conceitos matemáticos poderia auxiliar diversas famílias, cuja situação de pobreza foi agravada pela pandemia. Em uma análise dos impactos da pandemia na economia, refletidos diretamente no preço da alimentação, compreenderam que a potenciação poderia ser a solução para a fome de muitos, se conseguissem tocar um coração.

Com o mote “doe uma cesta básica e mobilize mais duas pessoas a fazer o mesmo”, os alunos, junto com a professora de Matemática Carolina Riego Lavorente, criaram e desenvolveram a campanha “Qual a potência da solidariedade?”, que visa arrecadar cestas básicas para as famílias da Zona Leste da capital paulista, com foco nas comunidades União de Vila Nova, Vila Progresso e Jardim Progresso. A ideia é criar correntes de solidariedade, que se propaguem rapidamente e tenham grande alcance, propiciando auxílio a quem tem fome.

Considerada a alternativa ideal para quem deseja ajudar a quem precisa, a cesta básica é fundamental para que as pessoas possam obter minimamente os produtos necessários e adequados para a alimentação. As cestas básicas devem conter pelo menos 10 itens fundamentais (arroz, feijão, macarrão, óleo de cozinha, farinha de trigo, molho de tomate, sal, açúcar, pó de café e leite em pó).

As cestas doadas deverão ser entregues de 12 a 23 de abril, das 8h às 17h, por meio de drive thru, no Colégio Marista Arquidiocesano (entrada pela Rua Afonso Celso, nº840, Vila Mariana).

A campanha é aberta para toda a comunidade escolar e também para os interessados de toda a cidade.

Serviço

Campanha de arrecadação de cestas básicas “Qual é a potência da solidariedade?”

Quando: de 12 a 23 de abril de 2021

Horário: das 8h às 17h

Como: Drive thru – Rua Afonso Celso, nº840, Vila Mariana, São Paulo/SP