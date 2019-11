Marista Arquidiocesano recebe duas menções honrosas em concurso da Controladoria-Geral da União

Colégio destacou-se como escola comprometida com a formação cidadã de seus estudantes

O concurso de Desenho e Redação da Controladoria-Geral da União (CGU) concedeu duas menções honrosas ao Marista Arquidiocesano. Um na categoria “Escola Cidadã” e outro diretamente para a professora Paula Arruda da 1ª série do Ensino Fundamental – Anos Iniciais.

Com o tema “Faça o que é certo, ainda que ninguém veja!”, o concurso visou despertar o interesse por assuntos relacionados ao controle social, à ética e à cidadania por meio da reflexão e do debate sobre as temáticas nos ambientes educacionais.

A Controladoria-Geral da União (CGU) realiza anualmente o Concurso de Desenho e Redação, que visa despertar nos estudantes o interesse por temas como controle social, ética e cidadania, por meio da reflexão e do debate desses assuntos nos ambientes educacionais, na família e na comunidade.

O Concurso de Desenho e Redação da CGU está na 11ª Edição e já mobilizou mais de três milhões de participantes. É direcionado a estudantes matriculados em escolas públicas e privadas de todo o Brasil, sendo dividido em 14 categorias. O público-alvo são estudantes do ensino fundamental e ensino médio, educação de jovens e adultos de escolas públicas e particulares de todo o país.

O Marista Arquidiocesano, em parceria com os professores dos diferentes segmentos, desenvolveu um plano de ação que procurou estimular o debate acerca do tema proposto pela CGU, bem como a participação efetiva dos estudantes nessa importante ação cultural. Foram recebidos mais de 400 trabalhos dos estudantes do Colégio entre textos e desenhos.