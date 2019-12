Marista Arquidiocesano inaugura presépio com apresentação de coral composto por alunos

Evento é gratuito, aberto ao público e acontece há mais de 30 anos

No dia o7 de dezembro (sábado), às 19h30, o Marista Arquidiocesano abre para visitação ao público o seu presépio mecanizado, um dos mais tradicionais do final de ano em São Paulo (SP).

Este ano, a celebração terá uma novidade: a apresentação do coral do Marista Arquidiocesano, formado por alunos e alunas do Arqui Equilibrium, um programa de atividades complementares para a melhor idade. Uma banda musical composta por ex-alunos do colégio é mais uma das atrações e tocará um repertório de canções natalinas.

Toda a fachada neoclássica do Arquidiocesano será decorada com bolas coloridas, botas natalinas, anjos, cascatas iluminadas e demais adornos. Praticamente todo a composição utilizada na decoração é feita a partir de materiais recicláveis. São mais de 150 mil lâmpadas de led utilizadas na iluminação.

“Nossa proposta com essa exibição é a de levar para as pessoas uma mensagem de amor, paz e, principalmente, celebrar o verdadeiro sentido do Natal, seguindo os valores Maristas”, enfatiza o Diretor Geral do Marista Arquidiocesano, Carlos Walter Dorlass.

A exibição acontece na entrada principal do Colégio, localizado na Rua Domingos de Morais, nº 2565, na Vila Mariana.

A visitação acontece até 06 de janeiro de 2020. O horário da iluminação e visitação será: no dia 07 de dezembro, das 19h30 até as 23h; nos demais dias, das 20h até às 23h. Nos dias 24 e 31 de dezembro haverá somente iluminação.

Serviço

Inauguração do Presépio – Colégio Marista Arquidiocesano

Data: 07 de dezembro de 2019

Horário: 19h30

Local: Entrada principal do Colégio Marista Arquidiocesano – Rua Domingos de Morais, nº 2565, Vila Mariana, São Paulo/SP.

Entrada gratuita