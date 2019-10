Marista Arquidiocesano distribui abraço grátis

Tenda montada no Pátio Central permitiu que passantes recebessem um carinho especial

Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais do Colégio Marista Arquidiocesano montaram no Pátio Central uma tenda, um espaço aconchegante contendo almofadas e tapete, com mensagens para entregar às pessoas. Nesse local também foi realizada a distribuição do “abraço grátis”. Todo o cronograma foi elaborado pelos alunos com a mediação do professor Alessandro de Souza e faz parte do projeto de intervenção social (PIS). As ações tiveram início na última semana de setembro.

A principal motivação foi ter um espaço para que as pessoas pudessem “desabafar” ou apenas conversar.

A proposta de se doar se estendeu para fora do Colégio, onde alguns alunos promoveram ações dentro de suas casas, condomínios ou fazendo visitas em instituições.

“Com o objetivo de tornar o dia de alguém mais feliz, eles acolheram os visitantes e tentaram melhorar o dia de quem passasse pela tenda”, explica o docente responsável pelo projeto, Alessandro de Souza.

O fechamento da atividade será em novembro, com a apresentação de um espetáculo de teatro para as famílias. O ingresso será 2 kg de alimentos não-perecíveis, que serão destinados a uma entidade que será escolhida posteriormente.