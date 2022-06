Jogos de tabuleiro: uma alternativa criativa que pode ser produzida pelas próprias crianças

Além de divertidos, possibilitam o aprendizado com recursos lúdicos

Os alunos da Educação Infantil do Colégio Marista Arquidiocesano confeccionaram jogos de tabuleiro personalizados.

Em pequenos grupos, as crianças traçaram os numerais da sequência e fizeram as ilustrações de acordo com o tema escolhido por eles. Depois, usaram um dado para jogar e se divertir com os amigos.

Os jogos de tabuleiro podem trazer muito mais do que diversão, pois é possível aprender e engajar as crianças com recursos lúdicos e criativos. Com os jogos, estão disponíveis para se trabalhar uma grande variedade de conteúdos, exercitando a criatividade e o pensamento lógico, além de desenvolver a cooperação e o respeito com o próximo. Por meio de uma proposta divertida, são estimuladas diferentes habilidades como a criatividade, a negociação e a colaboração.

“O uso dos jogos estimula novas formas de pensar, fortalecendo e treinando a cognição. A atividade se revela importante na resolução de problemas, estratégia, raciocínio lógico, criatividade, socialização e integração”, explica a professora responsável pela atividade, Débora Santos.

Além de desenvolver o raciocínio lógico, as crianças podem se divertir em um ambiente de disputa saudável e educativo. Veja alguns benefícios que os jogos de tabuleiro podem proporcionar:

1. Ajudam no desenvolvimento cognitivo e social: habilidades sociais podem ser aperfeiçoadas com o uso de jogos, ajudando a integrar a criança ao coletivo. Elas também aprendem a seguir regras e compartilhar com os outros.

2. Incentivam a interação social: a maioria dos jogos é projetada para ser jogada em grupo, isso ajuda a evitar a solidão e a construir relações positivas.

3. Promovem a reunião em família: alguns jogos são desenhados especialmente para serem jogados em família. Essa é uma grande oportunidade para todos se reunirem e participarem de algo juntos.

4. Reduzem a ansiedade: jogar ajuda a manter o equilíbrio mental e a relaxar, isso porque promovem a imaginação.