Finais da Olimpíada Brasileira de Química terão oito alunos do Marista Arquidiocesano

Estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental disputam a prova em 14 de setembro

Estão classificados para a fase final da Olimpíada Brasileira de Química Júnior (OBQJr) oito alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Arquidiocesano, de São Paulo (SP). São eles: Eduardo Acalde de Pinho Gonçalves, Luisa Silva de Almeida Nunes, Lucas Kin Murgel Shibasaki, Eduardo Ansarah Deur, Rafael Histoshi Teixeira Oura, Beatriz Santos Oliveira, Augusto Noboru Abe e Gabriel Santos Oliveira.

A Fase II acontece no dia 14 de setembro e constará de dez questões objetivas (com pontuação máxima de 40 pontos) e três questões analítico-expositivas (pontuação máxima de 60 pontos).

Os estudantes com pontuação final normalizada, igual ou superior a 50 pontos, serão premiados, conforme indicado abaixo:

Notas de 92 a 100 = medalhas de ouro;

Notas de 80 a 91,9 = medalhas de prata;

Notas de 65 e 79,9 = medalhas de bronze;

Notas de 50 a 64,9 = menção honrosa.

Todos os estudantes que obtiverem pontuação acima de 79,9 estarão, automaticamente, inscritos na Fase III da Olimpíada Brasileira de Química (OBQ) – Modalidade A de 2020, desde que referendado pela Coordenação Estadual.

A Olimpíada Brasileira de Química Júnior (OBQJr) é uma atividade promovida pela Associação Brasileira de Química (ABQ) e coordenada anualmente pela UFC Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade Federal do Piauí (UFPI), direcionada para estudantes devidamente matriculados no 8º ou 9º ano do ensino fundamental de escolas brasileiras, públicas e privadas, situadas em todo território nacional.

A OBQJr tem por objetivo estimular o interesse e identificar jovens com interesse pelas Ciências da Natureza, especialmente a Química, e contribuir na melhoria do ensino.

Sobre o Colégio Marista Arquidiocesano

Fundado em 1858, o Colégio Marista Arquidiocesano vincula sua sólida tradição educacional a uma constante renovação didática, oferecendo aos seus mais de 3 mil alunos a excelência acadêmica de um ensino forte e uma formação humana com base nos valores cristãos. Instalado no bairro Vila Mariana desde 25 de janeiro de 1935, o Arqui conta com uma ampla infraestrutura para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio em São Paulo. A proposta pedagógica desta escola de grande porte também inclui inúmeras atividades complementares esportivas e artísticas, além de Núcleo Pastoral, Marista Idiomas (metodologia exclusiva para línguas estrangeiras), Marista High School (programa de dupla certificação, brasileira e americana), Vivências Internacionais (experiências de intercâmbio de conhecimento e aprendizagens) e Disciplinas Eletivas. Para mais informações, acesse: www.maristaarqui.com.br