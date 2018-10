Feira de Universidades Internacionais, realidade consagrada no Arqui

Internacionalização é um termo bastante conhecido pelos colaboradores do Colégio Marista Arquidiocesano. Seguindo essa diretriz, foi realizada a 4ª edição da Feira de Universidades Internacionais. O evento é organizado pelo Marista Idiomas, em parceria com a Business Marketing International (BMI), e ocorre semestralmente na escola.

Nesta edição, a feira teve a presença de quatro universidades dos Estados Unidos (Full Sail University, Saint Leo University, Valencia College, Way American High School), duas do Reino Unido (Ulster University, University of St Andrews), uma espanhola (EU Business School), uma portuguesa (Nova School of Business & Economics – SBE), uma neozelandesa (Crimson Education), uma canadense (University of the Fraser Valley) e uma australiana (New York Film Academy).

“A feira é uma excelente oportunidade para os alunos do Ensino Médio impulsionarem a construção de um projeto de vida com conquistas, de modo a ampliar as possibilidades de ingresso em universidades bem classificadas em rankings internacionais”, afirmou Alan Dantas Leonardo, Coordenador de Internacionalização do Colégio Marista Arquidiocesano.