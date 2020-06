Feira de profissões on-line gratuita reúne estudantes de São Paulo

Colégios Maristas Arquidiocesano e Nossa Senhora da Glória participam do evento virtual

No dia 30 de junho, terça-feira, das 14h às 20h acontece a Uniexpo On-line, a primeira feira de profissões em ambiente virtual. O evento é organizado pela Teenager Assessoria Profissional e em parceria com os Colégios Maristas contará com a presença das principais instituições de ensino superior, públicas e particulares, do Estado de São Paulo, tem como objetivo propiciar, de forma participativa, o contato entre os futuros universitários e as universidades, com o intuito de despertar a curiosidade dos jovens sobre as diferentes profissões existentes no mercado de trabalho, e os desafios de cada área, fazendo com que o estudante sinta-se responsável por seu processo de escolha profissional e de crescimento pessoal.

Os Colégios Maristas Arquidiocesano e Glória, ambos localizados em São Paulo (SP), participam da Uniexpo. Para as instituições, o evento é uma oportunidade dos estudantes compreenderem o processo de desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional que estão vivendo.

Durante a atividade, os participantes ainda receberão informações sobre o funcionamento dos cursos superiores, como a matriz curricular, o sistema de avaliação das faculdades e universidades, a metodologia de ensino e o dia a dia de diferentes profissões. A feira on-line oferecerá palestras ao vivo, bate-papos com profissionais de diferentes áreas de atuação, apresentação de cursos superiores, instituições de ensino, profissões e áreas de atuação. O evento também oferece uma programação exclusiva para os pais.

Para acessar a plataforma do evento on-line todos os visitantes precisam ter uma conta Google/Gmail e devem utilizá-la para se inscrever no evento.

Serviço:

Uniexpo São Paulo 2020

Evento gratuito

Data: 30 de junho de 2020

Horário: 14h às 20h

Público convidado: Alunos da 1ª, 2ª e 3ª Série do Ensino Médio, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental-Anos Finais, cursos técnicos e pré-vestibulares, além de familiares e educadores.

Inscrições pelo link: https://uniexpo.com.br/evento/uniexpo-on-line-sao-paulo-e-regiao/