Estudantes do Arquidiocesano aprendem Inglês utilizando o TikTok

Alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais do Colégio Marista Arquidiocesano tiveram uma ideia diferente para dinamizar as aulas de inglês assistidas nas plataformas on-line. Eles passaram a fazer vídeos utilizando o aplicativo TikTok sobre o tema “o que sabemos ou não fazer?” (“Can you TikTok?”).

O trabalho foi orientado pela coordenadora pedagógica Lilian Gramorelli e conduzido pela professora Camila Nunes de Andrade Dias.

O TikTok é uma rede social que permite o compartilhamento de pequenos vídeos curtos. Nela, é possível fazer dublagens e edições divertidas, como inserir emojis, filtros, acelerar e pausar a gravação.

O resultado da atividade foram vídeos criativos, com falas usando o idioma inglês em que os alunos dançam, cuidam das plantas, interagem, brincam com cubo mágico, desenham, jogam bola e mostram suas habilidades e também a falta dela, em algumas tarefas.

“Pensamos em uma ideia diferente para tornar as aulas virtuais mais divertidas. Com a brincadeira, os alunos puderam unir o uso do TikTok, uma febre entre os jovens, e o aprendizado de um novo idioma”, explica a professora Camila Nunes de Andrade Dias.

Com a necessidade de isolamento social, muitas pessoas começaram a buscar outras ferramentas, não apenas para os compromissos profissionais e videoconferências, mas também para interagir e se divertir com a família e amigos. Um dos aplicativos que mais cresceram nesse período de pandemia foi o TikTok.

Hoje, ela é considerada a quarta maior rede social do mundo em número de usuários, com 1,5 bilhão de internautas mensais, sendo 500 milhões apenas em seu país de origem, a China.