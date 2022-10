Equipe do Arqui ganha medalha de prata na MOBFOG

O Kombosa Rockets, grupo formado por alunos do Colégio Marista Arquidiocesano, conquistou o vice-campeonato no evento realizado no Rio de Janeiro

Os alunos da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano, Sarah Hellen Barbosa Lucas, Tuanny Fernandes dos Santos e Lucas Kin Murgel Shibasaki, orientados pelo professor Henrique Veiga Giannini conquistaram a medalha de prata na 16ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). Eles formam a equipe denominada Kombosa Rockets.

O evento, realizado em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, é uma olimpíada inteiramente experimental, pois consiste em construir e lançar foguetes obliquamente, a partir de uma base de lançamento, o mais distante possível. Foguetes e bases de lançamentos devem ser construídos por alunos individualmente ou em equipes de até três componentes.

Na atividade, a equipe contou sua trajetória de participação desde a OBA (Olimpíadas Brasileira de Astronomia) até a MOBFOG. Explicaram também todas as etapas de produção do projeto do foguete (desenhos e medições) até sua produção (construção de protótipo) e, ainda, como foram os testes de lançamento realizados na chácara do Arquidiocesano.

Passadas essas fases, refizeram seus projetos e cálculos para a construção dos novos modelos e alcançaram maior êxito nos lançamentos com a altura e distância. Em seu segundo lançamento, os foguetes feitos de garrafas PET e movidos a combustível feito com vinagre e bicarbonato de sódio do grupo do Arquidiocesano alcançaram a marca de 131,2 metros.

De acordo com o professor Henrique Veiga Giannini, a ciência, feita de forma prática, transforma os alunos em protagonistas. “Os alunos fazem experimentações e testes para desenvolver o projeto. São diversas dificuldades que são superadas, passo a passo, para que os objetivos sejam atingidos; um treino perfeito para desenvolver as habilidades do século XXI, como soluções para os problemas encontrados, trabalho em equipe na construção dos produtos e resolução de desafios por meio das negociações entre os membros do grupo”, explica.

A Mostra Brasileira de Foguetes é um evento aberto à participação de escolas públicas ou privadas, urbanas ou rurais, previamente cadastradas. O Colégio Marista Arquidiocesano participa há cerca de 10 anos da competição.