E que comece mais uma ano da PJM no Arqui!

Na última sexta-feira, 16 de fevereiro, iniciaram-se os trabalhos da Pastoral Juvenil Marista (PJM) junto aos “animadores”, jovens lideranças que acompanham os grupos, alegrando e contribuindo com o jeito jovem de ser Igreja.

A PJM do Arqui possui uma organização para este ano de 21 grupos de jovens, prevendo uma participação de cerca de 400 jovens, que se encontram semanalmente, em encontros nos quais se propõe a reflexão e a vivência de temas relacionados às realidades juvenis dentro do carisma Marista.

Os trabalhos da PJM pautam-se pelas opções pedagógicas do grupo, da formação integral da pessoa do jovem, da organização e do protagonismo juvenil, contribuindo assim para a caminhada da educação na fé.

Os grupos iniciam-se nesta semana (as inscrições estão abertas – procure pelo Núcleo de Pastoral) e acontecem até novembro. Além dos encontros semanais, os grupos têm encontros e acampamentos, propostos por faixa etária, sendo sua maioria organizada junto com outras unidades Maristas de nossa província.