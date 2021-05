Dicas preciosas para fazer uma redação nota 1000

Estudar durante todo o ano e exercitar a produção de textos aumentam a chance dos estudantes alcançarem boas notas

A redação é uma parte muito importante do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e dos vestibulares. Em cursos concorridos, por exemplo, muitas vezes é um fator de desempate. Por isso, é essencial se preparar com antecedência para aumentar a chance de entrar nas universidades.

É comum que muitos alunos tenham dificuldade quando necessitam dar início a um novo texto. Com isso, a tensão e o nervosismo podem atrapalhar o desenvolvimento da redação e até mesmo fazer com que o candidato perca um tempo precioso para responder questões de outras disciplinas.

A redação do Enem possui nota máxima de 1000 pontos. Diversos alunos do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano conquistaram resultados de grande destaque no último exame, com pontuações acima de 900.

O coordenador do Ensino Médio, Dionei Andreatta, explica que é imprescindível que os vestibulandos estudem com frequência durante o ano sobre os formatos textuais exigidos nas provas e busquem se manter informados sobre os acontecimentos cotidianos em todo o mundo, lendo portais, jornais, revistas, assistindo a programas jornalísticos televisivos.

O professor reforça que tanto a redação do Enem quanto as de muitos vestibulares obedecem a uma estrutura básica de textos dissertativos-argumentativos: a defesa da tese, a sustentação do ponto de vista e a sugestão para a solução dos problemas trazidos ao longo do texto.

O professor ainda revela cinco dicas para produzir um texto nota 1000: