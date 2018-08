Dia do Marista, vivendo e revivendo o significado de partilha

“Vamos nos reunir em volta da mesa, pois, em torno dela, comemoramos os grandes feitos da vida. É ao redor dela que choramos, que encontramos apoio, que rimos junto aos amigos…hoje, especificamente, estamos aqui, em torno da mesa, para celebrar o Dia do Marista”, afirmou Djair Costa da Silva, Agente de Pastoral.

Durante toda a semana, comemora-se o orgulho de ser Marista, algo que nos faz refletir sobre o sonho de Champagnat. Sonho este que acabou tornando-se a nossa missão, ou seja, Marcelino pensou em uma educação que fosse muito além do ensino, mas também que bons valores estivessem em harmonia com o ensino/aprendizagem.

Atividades diversas estão sendo organizadas no colégio todo, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, passando pelos colaboradores de diversos setores. Para marcar esse momento, a temática escolhida foi “Fraternidade que inspira a Partilha”.

“A questão da partilha e da importância do grupo sempre estiveram nos preceitos de nosso fundador, tanto que, nas classes da época de Marcelino, os alunos já compartilhavam as mesas e havia um Irmão no fundo da sala de aula, preparando uma deliciosa sopa que era servida após a aula e antes do lazer”, acrescentou Djair.

Como Maristas de Champagnat, somos chamados a refletir sobre o verdadeiro sentido da palavra fraternidade.