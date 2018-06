“Hoje, o mundo Marista celebra o seu fundador, Marcelino Champagnat. A ocasião chama-nos às raízes da nossa missão, remete-nos às qualidades do Instituto, em que a solidariedade é um dos principais pilares. Champagnat sempre defendeu as quadras das escolas cheias, a escola em movimento”, afirmou Valentin Fernandes, Diretor Geral do Colégio Marista Arquidiocesano.

“Hoje de manhã, um aluno me disse: ‘Valentin, hoje é dia da abertura do Festival Champagnat, aleluia! ”. Que a semana continue com as atividades culturais e artísticas, por meio desta verdadeira formação cidadã de crianças e jovens.

Abertura

Os alunos ocuparam o Poliesportivo para apresentar as mascotes e as bandeiras que são confeccionadas por cada classe e representam seus grupos. Na solenidade de abertura, foi executado o Hino Nacional, cantado por todos os presentes.

Os Maristas fizeram apresentações artísticas e entoaram a clássica canção ‘Brilha Champagnat’, além de outras duas músicas que animaram a todos.

Dia da Solidariedade

No sábado passado, dia 23 de junho, celebrou-se o Dia da Solidariedade, síntese de todo o espírito do Festival Champagnat. Aproximadamente, 30 organizações parceiras do colégio receberam as doações, resultado das arrecadações feitas pelos alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. Durante maio e junho, os Maristas coletaram, aproximadamente, 22 toneladas de alimentos e produtos de higiene pessoal e ainda receberão doações de roupas e de cobertores.