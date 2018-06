O Colégio Marista Arquidiocesano participa do Desafio Nacional Acadêmico (DNA) desde 2017 e, neste ano, além de participar com alunos da 1ª a 3ª série do Ensino Médio, também participou com alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II. O DNA é o maior desafio de conhecimento realizado pela internet.

No dia 10 de junho, foi realizada a primeira fase do desafio no próprio Colégio. Os alunos resolveram 110 desafios sobre conhecimentos gerais e específicos de temas relacionados às ciências, à música, a filmes, ao meio ambiente, a negócios, à lógica, etc.

Trabalho em equipe, criatividade e pesquisa multidisciplinar foram pontos fortes desenvolvidos pelos Maristas na ocasião.

A segunda fase foi realizada no dia 16 de junho. Vinte e três equipes participaram desta etapa, que tinha por objetivo responder um único desafio no menor tempo possível. Nesta edição, as equipes responderam ao desafio em 57 minutos, 30 minutos a menos que o tempo utilizado para resolução no ano anterior. Cerca de 2000 equipes participaram do desafio em todo o Brasil. Grupos do Fund. II do Colégio Marista Arquidiocesano ficaram entre as 30 melhores equipes no estado de São Paulo e entre as 300 melhores equipes colocadas no Brasil. O Ensino Médio ficou entre as 50 melhores equipes no estado de São Paulo e entre as 600 melhores no Brasil.

A partir das boas experiências obtidas nas edições anteriores e no melhor desempenho das equipes Maristas, o Colégio Marista Arquidiocesano prepara-se para as próximas edições do Desafio Nacional Acadêmico – DNA.