Crianças confeccionam mandalas para idosos em casa de repouso

Estudantes realizam oficinas, além de criarem vídeos de música, dança e contação de histórias

Alunos do 4º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais do Colégio Marista Arquidiocesano promoveram uma intervenção artística virtual para idosos de uma casa de repouso de Rio Claro, cidade do interior paulista.

Buscando levar um pouco mais de alegria para os moradores, as turmas criaram vídeos com músicas, danças e histórias que foram encaminhadas aos idosos.

Além disso, os alunos descobriram que uma das atividades preferidas deles é a confecção de mandalas, desenhos que são usados há séculos como forma de melhorar a concentração. A palavra mandala significa “círculo” em sânscrito e é considerada como um símbolo de cura e espiritualidade. Para os hinduístas e budistas, ela ajuda na concentração da prática meditativa e é comum encontrá-la nos templos dessa religião.

Os alunos sugeriram aos idosos pintar os desenhos para ajudar a diminuir a ansiedade e estresse gerado pelo isolamento social obrigatório durante a pandemia do novo coronavírus.

O trabalho foi orientado pela coordenadora pedagógica Lilian Gramorelli e conduzido pela professora Adriana Machado e faz parte do desenvolvimento do Projeto de Intervenção Social (PIS) da turma. A prática pedagógica Marista promove o diálogo e o protagonismo, permitindo entender as necessidades humanas e sociais, questioná-las e traçar caminhos para enfrentar as problematizações contemporâneas.

“Nesse exercício de reflexão é impossível não pensar no outro, nas pessoas em situações vulneráveis, as quais, mais do que nunca, precisam de apoio e carinho. Foi um momento enriquecedor em que as crianças tiveram a oportunidade de conhecer e se aproximar mais da realidade vivida pelos idosos, mesmo que virtualmente”, afirma Adriana Machado.