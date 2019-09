Concurso de bolsa de estudos do Marista Arquidiocesano para alunos do Ensino Médio está com inscrições abertas

Colégio recebe inscritos até 21 de setembro; bolsa dará direito a 20% de desconto nas mensalidades

Com o objetivo de valorizar estudantes que apresentam bom rendimento acadêmico, o Colégio Marista Arquidiocesano, de São Paulo (SP), realiza este mês o Concurso – Bolsa de Mérito Acadêmico, destinado a estudantes de outras instituições que ingressarão na 1ª série do Ensino Médio no ano de 2020.

As inscrições estão abertas até dia 21 de setembro de 2019 e a prova acontece em 28 de setembro na sede do Colégio, na Vila Mariana. O cadastro dos alunos interessados pode ser feito pelo portal do Colégio http://maristaarqui.com.br

A Bolsa de Mérito Acadêmico dará direito a um desconto de 20% no valor das mensalidades, com início em 2020, e será válido para todas as séries do Ensino Médio.

A prova será composta com o objetivo de observar as habilidades necessárias para o século 21, tais como: criatividade, resolução de problemas complexos e de uma redação com tema atual na área de tecnologia. A permanência mínima do candidato no local da prova é de uma hora. Caso saia antes, será desclassificado. O tempo máximo é de três horas, sem prorrogação.

Serviço:

Inscrições: até 21 de setembro de 2019

Dia da Prova: 28 de setembro de 2019 (sábado)

Horário: das 9h às 12h

Local: Rua Domingos de Morais, 2565 – Vila Mariana – São Paulo (SP)

Informações: (11) 5081-8444 / arqui@colegiosmaristas.com.br

Sobre o Colégio Marista Arquidiocesano

Fundado em 1858, o Colégio Marista Arquidiocesano vincula sua sólida tradição educacional a uma constante renovação didática, oferecendo aos seus mais de 3 mil alunos a excelência acadêmica de um ensino forte e uma formação humana com base nos valores cristãos. Instalado no bairro Vila Mariana desde 25 de janeiro de 1935, o Arqui conta com uma ampla infraestrutura para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio em São Paulo. A proposta pedagógica desta escola de grande porte também inclui inúmeras atividades complementares esportivas e artísticas, além de Núcleo Pastoral, Marista Idiomas (metodologia exclusiva para línguas estrangeiras), Marista High School (programa de dupla certificação, brasileira e americana), Vivências Internacionais (experiências de intercâmbio de conhecimento e aprendizagens) e Disciplinas Eletivas. Para mais informações, acesse: www.maristaarqui.com.br