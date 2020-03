Como os alunos do Ensino Médio podem fazer para manter a rotina de estudos?

Com a suspensão das aulas, jovens estão estudando em casa

A suspensão das atividades presenciais em escolas públicas e particulares de São Paulo, diante da ameaça do Coronavírus, se iniciou no dia 23 de março, e deve permanecer por tempo indeterminado.

A decisão é uma estratégia para impedir a propagação do vírus ao evitar aglomerações. Entretanto, o período de isolamento está longe de ser férias e exige responsabilidade e organização dos estudantes.

De acordo com Coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano, Dionei Andreatta, os alunos devem manter as metas de estudos, conforme planejamento anual da escola. “É importante para os estudantes obedecer a rotina, pois não estamos em recesso. As disciplinas continuarão a ser ministradas em uma plataforma online”, explica o docente.

Ainda, segundo o professor, o mesmo número de aulas que os alunos teriam no colégio de forma presencial, estão sendo gravadas. “Exercícios para reforçar o conteúdo também estarão disponíveis e devem ser respondidos, exatamente como em sala de aula. Fóruns e chats também serão promovidos para que tirem dúvidas”, explica.

Dionei reconhece que este é um momento inédito para as escolas. “Porém, o uso da tecnologia ajuda a minimizar as dificuldades com a suspensão das aulas”, avalia.

Algumas dicas do coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano para não perder o foco: