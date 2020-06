Como lidar com a ansiedade com o adiamento do Enem

Coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano tira dúvidas e dá dicas sobre como diminuir o stress com a indefinição sobre a prova

O Enem 2020 não acontecerá mais nos dias 1 e 8 de novembro, como estava previamente programado. O Ministério da Educação (MEC) anunciou o adiamento do exame no último dia 20 de maio. Será aberta uma consulta no final de junho, na qual os estudantes inscritos poderão optar por um adiamento de 30 a 60 dias da data inicial.

Essa indecisão, aliada ao isolamento social, pode aumentar a ansiedade dos estudantes?

O Coordenador do Ensino Médio do Marista Arquidiocesano Dionei Andreatta explica que o isolamento contribui para o aumento da ansiedade ao passo que deixa os jovens apreensivos e tensos diante desse período de incertezas, como se algo de negativo pudesse acontecer a qualquer momento. “As indefinições quanto ao futuro e inseguranças são fatores que contribuem para um estado de angústia e de preocupação constantes”, avalia.

Dionei explica que, para tentar minimizar o estresse e a ansiedade no período é importante estabelecer marcadores de rotina, como tempo dedicado ao sono, ao lazer, à espiritualidade, às atividades domésticas e ao estudo.

“É importante introduzir nessa rotina algumas atividades que promovam a conexão com o tempo presente, com o corpo e a com a alma e que dêem uma satisfação pessoal, como leitura, atividades físicas e meditação, integrados a uma boa alimentação. Manter a mente tranquila e o corpo saudável contribuem para o sucesso nesta jornada”, reforça o professor.

Outro ponto destacado por Dionei é que os jovens procurem manter as interações sociais, mesmo que por meio da tecnologia. “Essa atividade é determinante para ajudar a reduzir os prejuízos emocionais da quarentena”, explica.

A combinação de uma rotina intensa de estudos, a pressão da tomada de decisão e o medo do futuro geram sintomas como irritação, cansaço, desânimo e insônia. Com a tensão, muitos ainda deixam de se divertir e praticar atividades que geram prazer, o que pode contribuir para agravar esses sentimentos.

Além de se dedicar aos conteúdos que serão avaliados, Dionei lembra que, para ter sucesso no resultado do Enem, é importante que os estudantes tenham consciência sobre si mesmos e acerca dos obstáculos que precisam ser enfrentados.