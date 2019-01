Como as escolas podem agregar os pais na rotina escolar dos filhos?

Por Carlos Dorlass, Diretor Geral do Colégio Marista Arquidiocesano

É tempo de férias, mas logo retornaremos às nossas atividades. Os pais chegam com muitas dúvidas, na qual, a principal delas é o envolvimento deles no dia a dia.

Parece simples, mas não é! O primeiro ponto de reflexão está relacionado ao fato de que a qualidade da aprendizagem começa dentro de casa no momento em que os pais a estimulam e participam da vivência escolar. Com esse incentivo, facilita-se a alfabetização das crianças, elas permanecem por mais tempo na escola, obtêm as melhores notas, saem qualificadas para o mercado de trabalho, consequentemente, alcançam os melhores salários ao atingirem a idade adulta.

Crianças na escola: facilite a adaptação

Os pais devem atentar-se ao início da vida escolar das crianças. Nesta fase, mostre entusiasmo e segurança ao deixar o seu filho na escola, ressalte que ele encontrará outras crianças com as quais poderá brincar e aprender.

Explique com tranquilidade que ela passará o dia na escola e que irá buscá-la no fim do período. Controle a ansiedade e a estimule a compreender que aprender é importante e é agradável.

Acompanhe cada etapa de perto. Reconheça e valorize cada conquista de autonomia de seu filho, nunca o reprima ou castigue em caso de dificuldades de aprendizagem, respeite o ritmo dele e motive-o a superar-se. Não o compare com irmãos ou amigos.

Seja parceiro da escola

Esteja presente e participe das reuniões dos pais. Vá às atividades extraclasse, tais como: palestras, mostras culturais, dia da família, olimpíadas esportivas, olimpíadas de conhecimento, entre outras. Valorize e respeite a escola, os professores e os funcionários.

Eduque dentro de casa

Crie uma rotina também em casa. Mantenha um horário regular para seu filho alimentar-se, tomar banho e ir para a cama. Possibilite a compreensão do seu universo, seja criativo com ela. Fale normalmente com seu filho, sem diminutivos e infantilizações. Leia histórias, capriche na interpretação.

Benjamin Franklin já dizia algo profético: diga-me e eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e eu aprenderei. O desafio é envolver. Sua casa também ensina a ler e escrever. Isso acontece quando você a transforma em um ambiente alfabetizador, onde o material escrito tem espaço e função. Isso familiariza a criança com as letras e a estimula a valorizá-las.

Sementes de sabedoria

Uma das melhores maneiras de colaborar com o trabalho escolar é dar-se conta de que a educação não é só aquilo que a escola oferece. A premissa básica de uma família que valoriza o estudo é dar os exemplos. Sempre que ler algo interessante em um livro ou em uma revista, compartilhe com seu filho e convide-o a ler junto. Comente com ele sobre o assunto que você está lendo, fale sobre seu trabalho, pergunte a ele sobre seu dia na escola e como você pode ajudar nas lições.

Se você quer que seu filho seja gentil, responsável e carinhoso, seja o exemplo que você deseja ao seu filho.

Não negocie o inegociável. As crianças tendem a pedir tudo o que veem. Mesmo que você tenha poder aquisitivo, aprenda a dizer “não” e a limitar os mimos. Isso dará a seu filho a noção de que só a chuva cai do céu.

Seja firme e coerente. Não é suficiente dizer para a criança comportar-se. Isso é abstrato demais. Diga quais comportamentos são esperados e quais são reprováveis.

Todas as atitudes mencionadas contribuem para a facilitação do processo de ensino/aprendizagem, mas também para uma vivência de tolerância, respeito e diálogo no ambiente escolar, pois, além da formação acadêmica qualificada, é papel da escola desenvolver valores na criança. Cabe aos pais e à escola formar o cidadão integral que possua conhecimento técnico, criticidade, responsabilidade social e tenha um projeto de vida com experiências ricas.