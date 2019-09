Começa o Festival de Teatro 2019

Diversas peças estarão em cartaz até dezembro no Teatro Armando Bógus, no Marista Arquidiocesano

A comédia O Mambembe, que ilustra toda a teatralidade e a temática dos textos de Arthur Azevedo, deu início ao Festival de Teatro 2019 do Colégio Marista Arquidiocesano, em São Paulo (SP), no dia 28 de setembro.

O Mambembe é centrado nas personagens Laudelina, mocinha que deseja ser atriz, e Frazão, o empresário do grupo mambembe. Paródia de melodramas, crítica ao descaso dos governantes para com a arte dramática, a peça é uma verdadeira sátira dos costumes interioranos.

O Festival é uma produção dos alunos do curso de Teatro do Marista Arquidiocesano.

Curso de Teatro do Marista Arquidiocesano

O curso de Teatro do Colégio Marista Arquidiocesano trabalha a expressão artística e crítica do indivíduo, oferecendo noções básicas de improvisação, interpretação, espacialidade, consciência corporal, oralidade, entonação e criatividade. A metodologia das aulas utiliza jogos teatrais, leitura dramática de textos, estímulos sensoriais para criação de cenas, figurinos, maquiagem, cenários, entre outros. O curso estimula a formação crítica do aluno ao trabalhar a socialização e o senso de coletividade por meio da composição e apresentação das cenas.

O objetivo do curso não é formar atores profissionais. Independentemente da carreira escolhida, o estudante poderá carregar em sua experiência os princípios básicos do teatro que são a observação e a escuta, o trabalho em grupo, a compreensão e o respeito sobre o fazer artístico e a apreciação da arte. Também poderá agregar essas habilidades às suas carreiras profissionais e a seus grupos sociais.

O curso de Teatro é uma atividade do Núcleo de Atividades Complementares (NAC) do Colégio Marista Arquidiocesano.

Confira as próximas peças em cartaz:

O Mambembe – 28 e 30 de setembro / 1º, 2 e 3 de outubro/ 4, 5, 6 e 7 de dezembro. Dias da semana, às 19h45 e sábados, às 16h.

Uma Viagem pelo Tempo – 21 e 22 de novembro, às 20h.

O Auto da Compadecida – 7 e 8 de novembro, às 20h.

Assassinato no Expresso Oriente – 23, 24 e 25 de outubro, às 20h.

Festa de Cachorro – 27 e 28 de novembro, às 20h.

A Magia dos Brinquedos – 10 de dezembro, às 20h.

A Bruxinha que era Boa – 11 de dezembro, às 20h.