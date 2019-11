Marista Arquidiocesano realiza feira de adoção de cães

Evento aberto ao público é denominado “Com as patas no chão e os olhos no coração”

Os alunos do 5º ano do Marista Arquidiocesano realizam no próximo sábado (23), das 9h30 às 12h, a feira de adoção de cães “Com as patas no chão e os olhos no coração”.

O evento, aberto à comunidade, reunirá animais resgatados por uma protetora individual conhecida como “Protegidos da Mari”. Serão 11 cachorros disponíveis para adoção.

Para adotar os cães, será necessário passar por entrevista para análise e aprovação do adotante, além de residir na capital e ser maior de 21 anos. É importante lembrar de levar documento com foto e comprovante de endereço, que serão anexados ao contrato de adoção.

A atividade, orientada pela Professora Juliana Costa Arantes e pela Coordenadora Pedagógica Lilian Gramorelli, faz parte do Projeto de Intervenção Social (PIS). O projeto é uma prática pedagógica desenvolvida pelo Colégio que promove o diálogo, permitindo entender as necessidades humanas e sociais, questioná-las e traçar caminhos para enfrentar as problematizações contemporâneas.

“O projeto certamente contribui para um olhar diferenciado dos alunos para os excluídos da sociedade, sejam eles pessoas ou animais. Reflexões sobre a responsabilidade do poder público e de cada um em torno dessa temática foram constantes no seu desenvolvimento”, avalia a Coordenadora Pedagógica Lilian Gramorelli.