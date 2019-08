Colégio Marista Arquidiocesano realiza Encontro de Pais Novos

Acolhimento das famílias é um momento único de imersão no universo Marista e de troca de experiências

No sábado, 24 de agosto, o Colégio Marista Arquidiocesano realizou o Encontro de Pais Novos. Uma reunião imersiva ao Mundo Marista, com reflexões sobre o século XXI e as demandas mundiais da Agenda 2030. “Foi uma manhã especial e de grande integração para todos os participantes”, afirmou Carlos Dorlass, diretor do Colégio Marista Arquidiocesano.

O objetivo do encontro de pais foi de apresentar às famílias que tiveram seus filhos recentemente matriculados e outros interessados na proposta pedagógica, um Institucional do Colégio, com foco nas Habilidades do Século XXI.

Os pais participaram de uma conversa com o diretor geral do Colégio Marista Arquidiocesano Carlos Dorlass, voltada aos projetos e atividades que desenvolvem no aluno a capacidade de resolução de problemas complexos.

Enquanto isso, os alunos ficaram separados em salas participando de atividades lúdicas, voltadas ao desenvolvimento da criatividade, do pensamento crítico e do relacionamento interpessoal.

Após a apresentação, os coordenadores de cada segmento – Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Ensino Médio – reuniram-se com os pais separadamente – pelo respectivo período dos filhos – para sanar dúvidas e dar um panorama geral das atividades de cada ano letivo.

Esse estreitamento de vínculos com as famílias é uma ação acolhedora – ato baseado nos princípios do fundador da ordem marista Marcelino Champagnat – e que potencializa o trabalho que será desenvolvido com os alunos, além de estabelecer a afetividade e o elo família/escola que será vivido ao longo da vida escolar.

A escola que temos e queremos: audácia e esperança

O Grupo de Alunos do Fundamental II (6º ao 9º ano) fizeram uma prova de sondagem, para definir com mais profundidade o nível de conhecimento de cada um. A avaliação é diferenciada pois foi construída baseada em problemas, nos moldes do Escape 60, jogos em salas temáticas das quais os participantes têm uma hora para sair. Para isso, porém, devem seguir uma série de pistas e desvendar mistérios.

O que é ser Marista?

O ponto alto da atividade foi o momento em que os pais e alunos presentes assistiram um vídeo, com uma mensagem do Diretor Carlos Dorlass, sobre o que é ser Marista: “Ser Marista é ser farol de esperança neste mundo turbulento. É ser apaixonado pelo saber, pela leitura, por ouvir boas músicas, pelo olhar atento às obras de arte. Ser Marista é perguntar, descobrir, polemizar, investigar e experimentar. Ser Marista é dar o melhor em tudo o que faz.”

Sobre o Colégio Marista Arquidiocesano

