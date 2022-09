Colaboradores do Arquidiocesano participam de formação sobre Educação Financeira

Com o Planejador Financeiro Pessoal, Sérgio Biagioni Junior

Os colaboradores do Colégio Marista Arquidiocesano participaram, no dia 08 de setembro, no Auditório Paulo Autran, de uma formação sobre Educação Financeira com o Planejador Financeiro Pessoal, Sérgio Biagioni Junior.

Sérgio é pai de dois filhos, ambos alunos do Arquidiocesano, formado em Administração de Empresas, Pós-graduado em Banking, MBA em Controladoria e Custos e Pós-graduado na PUC/RS em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais, certificado CEA-Anbima.

O palestrante também escreve artigos sobre finanças pessoais e familiares, semanalmente, nos veículos Diário Regional, Diário do Litoral e Gazeta de São Paulo.

A aprendizagem Marista não é um privilégio reservado apenas aos estudantes. Os professores e colaboradores estão em constante formação por meio do estudo, da pesquisa, da reflexão e do contato contínuo com as novas concepções de ensino e metodologias.