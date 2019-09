Classificados 22 alunos do Marista Arquidiocesano para fase final da Olimpíada Nacional de Ciências

Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental concorreram com cerca de um milhão de inscritos em todo o País

Vinte e dois alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, 1º, 2º e 3º série do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo (SP) foram classificados para a fase final da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC). Cerca de um milhão de estudantes inscritos de todo o País participaram da primeira fase.

Os estudantes selecionados para a 2ª fase farão as provas no dia 21 de setembro, às 14h, em subcoordenações estaduais definidas por cada comissão estadual. As provas abordarão questões de Astronomia, Biologia, Física e Química e terão duração de quatro horas. A parte teórica terá, para todas as séries/ano, 8 (oito) questões.

São eles os classificados:

1º Ensino Médio

André Yudi Kanzaki Oliveira

Gabriel Ribeiro De Lima

Gabriel Ribeiro Dos Santos

2º Ensino Médio

Felipe Kazuichi Borgato Inaoka

Lucas De Almeida Fiuza De Melo

Pedro Ricardo Martins Casella

Thiago Yukio Sikusawa

Yugo Sameshima

3º Ensino Médio

João Victor Menin Araujo

Gustavo Ryo Yazaki Grillo

Victor Violante Westermann

Giovanna Cristina Aoki Ardisson

Henrique Emura De Freitas

Henrique Toshio Lacava Olyntho

Vitor Abrantes Silva

Lucca Manini De Araujo

André Ribeiro Batlle

Carolina Figueiredo Ferrão

Carolina Moretti Ierardi

Ricardo Mastrandea Juliano

A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) integra o Programa Ciência na Escola e é uma realização de quatro Sociedades Científicas: a SBF (Sociedade Brasileira de Física) a ABQ (Associação Brasileira de Química) o Instituto Butantan e a Sociedade Astronômica Brasileira; ela resulta de um convite do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) às Sociedades e se destina a estudantes do Ensino Médio e do último ano (9º ano) do Ensino Fundamental.