Cerimônia marca encerramento da 3ª série do Ensino Médio de 2019

Emoção e alegria marcaram a atividade

Na sexta-feira (13), famílias, alunos e educadores celebraram, com muita alegria, o encerramento da Educação Básica dos alunos concluintes da 3ª série do Ensino Médio de 2019 do Colégio Marista Arquidiocesano (SP). A cerimônia, ocorrida no ginásio poliesportivo, foi marcada por emoção e gratidão, um símbolo da finalização deste ciclo tão importante para os presentes.

Na ocasião, também foram distribuídas medalhas pelo Núcleo de Atividades Complementares (NAC) para os alunos que se destacaram em suas atividades esportivas e culturais. Ainda foram oferecidos o PIN Marista, que são lembranças para os agora ex-alunos, Cubo pelo tempo de aluno Marista (alunos com mais de sete anos no colégio ganharam um cubo com fotos deles e da escola) e as Medalhas de Mérito Acadêmico, para aqueles que tiveram os melhores resultados escolares.

De acordo com o Diretor Geral do Marista Arquidiocesano, Carlos Walter Dorlass, os formandos encontraram o prazer de conversar, trocar ideias e conhecer gente com o sentimento de confiança, cumplicidade e partilha de interesses.

Segundo o diretor, o colégio foi o lugar no qual os estudantes canalizaram suas energias, na crença de que poderão construir um mundo melhor. “O Colégio Arquidiocesano é a casa de debates e de disseminação do conhecimento que permite o acesso à cultura de forma clara e envolvente, porém rigorosa e fiel aos preceitos do seu fundador, São Marcelino Champagnat”, frisou o docente em seu discurso.

O orador da turma, Rodrigo Lobato Toporcov, reforçou que os alunos aprenderam e ensinaram valores como amar, respeitar, trabalhar, e ser feliz. “Estamos finalizando uma das etapas mais importantes de nossas vidas e graças a este espaço tão dedicado a nos formar como pessoas, desenvolvemos ainda mais o senso de família e união”, destaca.

Já o professor Henrique Veiga Giannini, escolhido com paraninfo pela turma, fez votos aos alunos de que nessa nova jornada, confiem em si mesmos e desenhem o seu próprio caminho. “Acreditem, vocês jamais estarão sozinhos, vejam como este local está lotado, repleto de pessoas que os amam e que certamente os apoiarão em suas escolhas. Vão ser felizes na vida”, finalizou.

Após a cerimônia e recebimento dos canudos, os formandos e seus familiares foram convidados a participar de um delicioso coquetel oferecido pelo colégio.