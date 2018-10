Camar sobre o uso consciente das mídias sociais

A Pastoral, o Núcleo Psicopedagógico e a Professora de Geografia, Maria Cristina Pinheiro Ramires, promoveram a CAMAR (Caminhada Marista), em que foi abordado o tema: “O uso consciente das mídias sociais”. O tema foi debatido com os alunos do 6° ano.

A ideia de organizar esta CAMAR temática partiu de uma demanda das professoras do 6° ano B, que pediram uma reflexão sobre o uso dos aparelhos celulares e das mídias.

Com o uso do aplicativo Mentimeter, os alunos opinaram sobre diversos temas, envolvendo as mídias sociais, passando por questões como tempo de uso diário das redes sociais, riscos do uso, legislação, vigilância dos pais, entre outros.

A partir das opiniões coletadas, o Pastoralista João Sedrez, promoveu reflexões, em tempo real, a fim de favorecer a conscientização sobre o uso seguro e ético, partindo das implicações legais e dos valores Maristas.

Também foi sugerida a leitura da Cartilha da especialista Patrícia Peck, advogada especialista em Direito Digital, que pode ser acessada por meio do link abaixo: