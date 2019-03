Biblioteca do Arquidiocesano é reconhecida pelo XXIII Prêmio Paulista de Biblioteconomia

Trabalho de preservação do patrimônio científico vence categoria profissional em evento do Conselho Regional de Biblioteconomia

Composta por diversos objetos vinculados ao ensino da Física, Química e História Natural, a coleção da Biblioteca e o Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano começou a ser montada em meados do século 19, pelo Frei Germano De Annecy, e hoje é um dos maiores acervos de objetos científicos escolares do Brasil. O trabalho de conservação e o projeto de inventariação dessa grande coleção foram premiados pelo Conselho Regional de Biblioteconomia – 8ª Região na categoria Profissional do XIII Prêmio Laura Russo, que este ano teve como tema “Biblioteca Escolar para Todos”. A homenagem, entregue no último dia 12 de março (Dia do Bibliotecário), tem como objetivo destacar as ações de instituições, bibliotecários e pesquisadores que de alguma forma tenham contribuído para promoção, incentivo e enriquecimento desta área no estado de São Paulo.

Raquel Quirino Piñas, historiadora do Memorial, explica que o Museu Escolar é uma das coleções que integram o Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano, departamento criado em 2008 e que possui como missão garantir a salvaguarda do patrimônio escolar institucional, composto por diversos itens (revistas, fotografias, registros e documentos de secretaria, medalhas, uniformes), além das coleções de materiais didáticos com caráter científico, grande parte adquiridos antes dos anos 1940. “O Arquidiocesano sempre vinculou sua sólida tradição educacional a um constante processo de renovação didática”, afirma o bibliotecário e pesquisador Ricardo Tomasiello Pedro.

Devido à relevância desse acervo foi estabelecida uma parceria com o Núcleo de Estudos Escola e seus Objetos (NEO) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), coordenada pela Profa. Dra. Katya Braghini, para a realização de um inventário da coleção de Física, contabilizando 864 objetos voltados ao ensino dessa disciplina. Trata-se de projeto com apoio de parceria entre o colégio e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).

O acesso aos dados do inventário pode ser feito online por meio deste link: https://arquidiocesano.colegiosmaristas.com.br/noticias/colecao-de-fisica-do-arqui/