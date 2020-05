Arquidiocesano utiliza redes sociais para propor atividades culturais e esportivas

Além dos desafios esportivos, Marista Arquidiocesano realiza lives, entrevistas e até yoga para crianças

O Colégio Marista Arquidiocesano, localizado em São Paulo (SP), por meio de seu Núcleo de Atividades Complementares (NAC), está utilizando o Instagram @nacarquidiocesano e o Facebook para propor atividades e desafios para os alunos e também para todos os ligados na comunidade estudantil.

Mesmo com as férias adiantadas, de 04 a 18 de maio, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os docentes disponibilizaram conteúdos gravados de ações lúdicas, artísticas, esportivas e culturais, atendendo desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Também estão sendo promovidas atividades para adultos e para a melhor idade.

No período os professores estão fazendo lives e entrevistas com colegas e convidados abordando temas variados, relatando curiosidades do dia a dia e relembrando histórias do passado do Arquidiocesano. Um exemplo recente: a live com o nadador Ricardo Prado, medalhista olímpico e mundial.

Outras opções são desafios das atividades que o Núcleo de Atividades Complementares desenvolve, tais como: basquete, futebol, vôlei, handebol, xadrez, judô, natação, atividades circenses, musicais, de dança, além de yoga para crianças e teatro. Todo o conteúdo organizado pelo NAC fica disponível para os alunos nas plataformas Blackboard e Teams.

De acordo o coordenador do NAC, Mario de Oliveira, o objetivo é auxiliar neste momento de pandemia promovendo, mesmo à distância, uma relação humanista com conteúdos diversificados. “Valorizamos muito a competência dos professores na reinvenção da comunicação com as diversas idades. Hoje, utilizamos as redes sociais e aplicativos de conversa para manter todos em constante atividade”, explica.