Colégio Marista Arquidiocesano promove atividades que visam o resgate do direito da criança ao brincar

No dia 28 de maio comemora-se o Dia Mundial do Brincar, que é um direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos da Criança, a Convenção de Direitos da Criança da ONU e o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8069/90. Para comemorar esse direito tão importante para as crianças, durante a Semana Mundial do Brincar, o Colégio Marista Arquidiocesano, favorece atividades que promovem o respeito ao brincar. O Arquidiocesano irá postar vídeos em suas redes sociais visando incentivar as brincadeiras com as crianças, dando ênfase a algumas das iniciativas.

A data visa mobilizar sociedade e o poder público para a importância da garantia desse direito, congregando a experiência, conhecimento e atividades de diversas organizações e instituições que promovam e defendam a causa.

Brincar é uma das mais importantes experiências da criança. A brincadeira promove a interação com o outro, com objetos – brinquedos, elementos da natureza ou materiais que fazem parte da sua cultura. A partir dessa interação, ela cria, inventa, aprende e faz descobertas, como afirma a coordenadora da Educação Infantil do Colégio Marista Arquidiocesano, Márcia Sayoko Nanaka.

A professora aponta as 10 iniciativas do direito da criança ao brincar elaboradas pela campanha “Brincar é um Direito”, da Rede Marista, uma importante e privilegiada forma de expressão para a socialização, o convívio familiar, o desenvolvimento integral e a expressão de valores culturais: