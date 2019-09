Artista plástico Ricardo Muñoz promove mostra no Marista Arquidiocesano

Exposição do artista homenageia o Jornalismo

O Colégio Marista Arquidiocesano, de São Paulo (SP), recebe de 11 a 13 e de 16 a 20 de setembro uma mostra da exposição Um minuto e meio com cabeça, do artista visual Ricardo Muñoz. A responsável pela curadoria é a docente de Artes Rebeca Martineli de Melo. O evento tem o apoio da Galeria de Arte Marcelo Neves.

O título Um minuto e meio com cabeça representa uma expressão usada nas redações de jornais televisivos, que significa anunciar a matéria, dar a notícia, mostrar as imagens e concluir a reportagem nesse período de tempo.

Natural de São Paulo, Munõz é formado em Jornalismo. Trabalhou nas principais emissoras do País e cursou História da Arte. Assim, o jornalismo permaneceu marcante no seu trabalho artístico. Ele deixou o computador de lado e buscou os pincéis para ter mais liberdade criativa e ser ainda mais crítico.

O artista convidou 17 jornalistas para que escrevessem sobre o que mais lhes incomoda no meio social onde vivem. A partir daí criou, por meio da intertextualidade de linguagens, obras que conversam com esses textos.

As obras provocam uma introspecção natural ao terem como argumento de relevância o poder influente do jornalismo televisivo. Mas o trabalho de Muñoz vai muito além de conceitos. As referências dilatam as possibilidades de abrangência e introspecção do discurso visual proposto para o espectador ao designar uma forma limiar de sensorialidade e significado atemporal.

O trabalho diário com imagens também influenciou a sua arte. O estudo de novas técnicas trouxe o grafite para suas obras. Depois de dez anos o estilo abstrato ganhou formas. Entrou em cena um estilo urbano, com desenhos em luz e sombra. As latas de spray passaram a dar o tom no fundo das telas e as cores vibrantes são o destaque nas figuras em primeiro plano, feitas no pincel e com tinta acrílica. Obras que chegaram às coleções particulares na Espanha, Estados Unidos, Itália e Inglaterra. Recentemente, o artista pintou painéis para o cenário do programa The Voice Kids, da Rede Globo.

“É uma experiência incrível poder aliar o aprendizado dos alunos em Arte com a possibilidade de estar próximo de um dos principais artistas brasileiros da atualidade”, ressalta a professora Rebeca.

