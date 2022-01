Arquidiocesano vence pela quarta vez consecutiva o concurso Cidade Iluminada

A decoração da fachada no último Natal contemplou cascatas iluminadas, estrelas, guarda-chuvas iluminados e adornos

A decoração de Natal do Colégio Marista Arquidiocesano conquistou o tetracampeonato do concurso Cidade Iluminada, escolhida pelo júri técnico, na categoria “Comércios”.

A comissão julgadora foi formada por colaboradores da realizadora do concurso e/ou profissionais especialistas das áreas relacionadas a entretenimento, arquitetura, cenografia e decoração. Os parâmetros utilizados pelos profissionais para a realização da apuração foram: criatividade do projeto, harmonia e visibilidade.

Em 2021, a decoração de Natal contemplava mais de 150 mil lâmpadas de led, que são reutilizadas anualmente. Além do presépio, o Colégio Marista Arquidiocesano enfeitou a sua fachada neoclássica com cascatas iluminadas, estrelas, guarda-chuvas iluminados e adornos. O destaque foi para um túnel de luzes no térreo, que representava a esperança pelo ano novo.

A apresentação ocorreu na entrada principal do colégio, na Vila Mariana. A atividade foi aberta ao público, seguindo os protocolos de segurança e de saúde, além de ser gratuito.

No dia 20 de janeiro, quinta-feira, às 19h, no Canal do Youtube serão divulgadas oficialmente os vencedores de todas as categorias.

“Há mais de 30 anos, enfeitamos nossa fachada no final de cada ano. Este reconhecimento nos enche de orgulho e alegria. As luzes natalinas representam nosso desejo de um ano de paz e realizações para a população paulistana”, afirma o diretor geral do Colégio Marista Arquidiocesano, Carlos Dorlass.