Fundado em 1858, ovincula sua sólida tradição educacional a uma constante renovação didática, oferecendo aos seus mais de 3 mil alunos a excelência acadêmica de um ensino forte e uma formação humana com base nos valores cristãos. Instalado no bairro Vila Mariana desde 25 de janeiro de 1935, o Arqui conta com uma ampla infraestrutura para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio em São Paulo.A proposta pedagógica desta escola de grande porte também inclui inúmeras atividades complementares esportivas e artísticas, além de Núcleo Pastoral, Marista Idiomas (metodologia exclusiva para línguas estrangeiras), Marista High School (programa de dupla certificação, brasileira e americana), Vivências Internacionais (experiências de intercâmbio de conhecimento e aprendizagens) e Disciplinas Eletivas. Para mais informações, acesse: www.maristaarqui.com.br