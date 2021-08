Arquidiocesano utiliza o Jogo da Vida para falar de sentimentos com alunos do Ensino Médio

Atividade visa proporcionar reflexão e expressão de emoções, angústias e anseios enfrentados pelos jovens

A formação do cidadão, como tema transversal nos currículos escolares do Ensino Médio, é amplamente discutida pelos educadores que buscam estratégias para garantir que alguns princípios sejam compreendidos. No Colégio Marista Arquidiocesano, a ideia é que a questão não fique apenas na discussão conceitual e teórica.

A instituição acrescentou ao currículo a disciplina Gestão Pessoal e de Carreira, que tem como principal função colaborar com o aluno na construção do chamado projeto de vida.

“A necessidade de preparar o adolescente para o exercício da cidadania engloba a questão da escolha profissional, tema que está sempre em pauta, porém, atualmente se torna emergencial devido a frequente desistência dos alunos dos cursos universitários escolhidos, o que causa angústia aos jovens e suas famílias”, explica a professora responsável, Heloisa Iaconis Braga.

Com o objetivo de proporcionar um espaço para reflexão, expressão e troca de ideias, uma das propostas feitas para os alunos do terceiro ano do Ensino Médio foi a análise e releitura do Jogo da Vida, criado pela Brinquedos Estrela.

Ao analisar e atualizar as situações do Jogo da Vida, considerando os próprios desejos, anseios, inseguranças, angústias e perspectivas, os jovens estão tendo a oportunidade de se expressar e compartilhar com os colegas essas emoções.

De acordo com a docente Heloisa Iaconis Braga, ao comparar as situações do jogo com sua realidade e sentimentos, os alunos puderam refletir sobre seus objetivos e projetos, ampliando sua visão sobre os mesmos.

“Por meio dessa atividade lúdica, depararam-se com situações cotidianas que envolvem escolhas e decisões, o que possibilitou, de forma leve e descontraída, que se projetassem para o futuro e repensassem questões importantes que devem ser consideradas em seu projeto de vida”, esclarece.

Ainda, segundo a professora, a elaboração de planos de ação é importante para evitar que as pessoas “se percam” no caminho e, com isso, deixem para trás sonhos, metas pessoais ou profissionais.

“Planejar ajuda a aumentar a segurança de que obteremos sucesso. Afinal, sem planos, sem direção a seguir, sem objetivos, como conseguiremos manter nossa motivação e dar sentido à nossa existência?”, questiona Heloisa.

Segundo a aluna Emily Silva de Oliveira, que participou da atividade, é muito importante entender que as pessoas possuem perspectivas distintas de mundo e diferentes escolhas de vida, dessa forma, no jogo, ações como casamento ou ter filhos se tornam apenas opções. “Somos livres para escolher e seguir diferentes caminhos, inclusive discussões sobre sexualidade também são imprescindíveis. Podemos levantar vários pontos sobre as questões apresentadas durante o jogo, como, por exemplo, se estamos dando a devida importância à nossa saúde ou se estamos fazendo algo que realmente nos traz satisfação pessoal”, explica.