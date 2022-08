Arquidiocesano tem novo diretor geral

O professor Everson Antônio Caleff Ramos chegou ao Grupo Marista no ano 2000

O Colégio Marista Arquidiocesano, um dos mais tradicionais da capital paulista, conta, a partir de agosto, com um novo diretor geral: o professor Everson Antônio Caleff Ramos. O novo gestor chega com o objetivo de reforçar o jeito Marista de educar, englobando a preparação acadêmica, a formação de valores humano-cristãos, o cuidado com a vida e o meio ambiente, o despertar de talentos e as diferentes formas de aprender.

Ramos possui graduação e mestrado em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ingressou na área de Educação Básica do Grupo Marista em 2000, como docente no Colégio Marista Santa Maria, também atuou no Marista Escola Social Ecológica, ambas localizadas em Curitiba/PR, tornando-se, posteriormente, coordenador de Ensino Médio, diretor educacional e diretor do Colégio Marista Santa Maria. Atualmente estava à frente do Colégio Marista Paranaense.